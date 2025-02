Klever denkt niet dat Nederlandse projecten stoppen door USAID

DEN HAAG (ANP) - Het tijdelijk opschorten van Amerikaanse hulp aan arme landen heeft gevolgen voor Nederlandse programma's, denkt minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp, PVV). Maar haar inschatting is dat er geen projecten door moeten worden gestopt.

De nieuwe regering van president Donald Trump heeft de hulp die verleend wordt via USAID drie maanden opgeschort. De organisatie zou volgens de regering te links-progressief georiënteerd zijn. USAID geeft meer dan 40 miljard dollar per jaar uit.

"Natuurlijk heeft USAID gevolgen voor ons beleid want op heel veel terreinen werken we met ze samen, bijvoorbeeld op gezondheid. Dus dat zal zeker gevolgen hebben voor de projecten die we doen", liet Klever vrijdag weten na de ministerraad. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de consequenties zijn.

'Trend'

Op de vraag of Nederlandse activiteiten in de toekomst helemaal niet meer door kunnen gaan door de ingreep bij USAID, zegt ze: "Ik schat in dat dat niet het geval is, maar ik weet het niet zeker. We werken natuurlijk heel veel samen, maar het heeft gevolgen voor projecten, absoluut."

Minder uitgeven aan ontwikkelingshulp is volgens haar ook wel een "trend". Net als dit kabinet ziet ze dat ook andere landen in de EU minder geld uitgeven aan arme landen. Het kabinet heeft besloten 2,4 miljard euro te bezuinigen op de hulpbegroting van Klever. Ze komt over twee weken met een brief hoe ze dat van plan is in te vullen.