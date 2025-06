Oekraïne ontvangt weer lichamen van gesneuvelde militairen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne meldt dat het van Rusland de lichamen heeft ontvangen van nog eens 1245 gesneuvelde militairen. Minister van Defensie Roestem Oemjerov zei dat de meerdaagse uitwisseling van stoffelijke resten daarmee is afgerond. "Sinds vorige week, toen we begonnen met de uitvoering van de akkoorden van Istanbul, hebben we meer dan 6000 lichamen kunnen terughalen."

De strijdende partijen maakten afspraken over het teruggeven van lichamen bij hun vredesoverleg in de Turkse stad. Het hoofd van de delegatie van het Kremlin bevestigde dat Rusland ruim 6000 gesneuvelde Oekraïense manschappen heeft teruggestuurd. Rusland zou zelf 78 lichamen hebben ontvangen. De Russische autoriteiten hebben aangegeven nog eens 2239 lichamen te kunnen overhandigen.

Afspraken over het terugsturen van lichamen en het uitwisselen van krijgsgevangenen lijken de enige concrete uitkomsten te zijn van het Istanbul-overleg. Op een vredesdeal is nog geen uitzicht.