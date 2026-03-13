Maximale dwangsom voor COA om Ter Apel mogelijk vandaag bereikt

WESTERWOLDE (ANP) - De maximale dwangsom van vijf miljoen euro die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Westerwolde moet betalen voor het overschrijden van een maximumaantal personen in de opvang bij Ter Apel wordt mogelijk vandaag bereikt. Dat meldt een woordvoerder van die gemeente vrijdag.

De rechter oordeelde op 30 oktober 2024 dat het COA de gemeente Westerwolde 50.000 euro moet betalen voor elke dag dat het aantal mensen in Ter Apel boven de 2000 ligt.

"Als het aantal mensen in Ter Apel vannacht wéér boven de gestelde grens lag, wordt volgens onze berekeningen het maximale bedrag van vijf miljoen euro bereikt. En zo niet, dan is de kans groot dat het ergens in de komende dagen zal gebeuren", aldus de woordvoerder.

Of het gemeentebestuur na het bereiken van de maximumsom een nieuwe boeteregeling bij de rechter gaat proberen af te dwingen, is nog niet bekend.