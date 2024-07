Bijna 35 jaar cel voor moord op presidentskandidaat Ecuador

QUITO (ANP/AFP) - In Ecuador zijn celstraffen tot bijna 35 jaar opgelegd voor de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. De voormalige journalist werd vorig jaar kort voor de verkiezingen doodgeschoten.

Hoewel meer verdachten waren opgepakt, stonden er uiteindelijk maar vijf personen terecht. De zes Colombianen die kort na de schietpartij werden vastgezet, werden twee maanden later in de gevangenis gedood. Later werden nog eens zeven verdachten opgepakt. Een overleed en een ander is vrijgesproken.

Een man is veroordeeld tot 34 jaar en acht maanden gevangenisstraf voor het plannen en bevelen van de moord. Een vrouw heeft dezelfde straf gekregen voor het leveren van wapens, geld, voertuigen en motorfietsen aan de Colombiaanse huurmoordenaars. Drie medeplichtigen moeten twaalf jaar de gevangenis in.

Villavicencio werd op 9 augustus 2023 doodgeschoten toen hij een campagnebijeenkomst in Quito verliet. De politicus beloofde zich in te zetten tegen corruptie en drugshandel, onderwerpen waar hij als journalist over schreef. Een aantal verdachten in de moordzaak werd beschuldigd van banden met een drugsbende.