DEN HAAG (ANP) - Tonke Dragt is in haar woonplaats Den Haag overleden. De veelgelezen jeugdboekenschrijfster was 93 jaar, zo heeft haar uitgeverij laten weten.

Dragt is vooral bekend van klassiekers als De brief voor de koning (1962), De zevensprong (1966) en Torenhoog en mijlenbreed (1969). Veel van haar werk werd ook verfilmd.