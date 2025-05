Bijna 40 procent van de Surinaamse kiezers heeft gestemd

PARAMARIBO (ANP) - Met ruim vier uur te gaan hebben in Suriname 154.068 mensen gestemd. Dat is 39,52 procent van de bijna 400.000 stemgerechtigden. De wachttijden zijn lang, maar de sfeer is ontspannen. De situatie wordt op de voet gevolgd door waarnemers van politieke partijen.

Veel partijtoppers hebben al gestemd. Komt de Nationale Democratische Partij (NDP) aan de macht, dan wil voorzitter Jenny Simons eerst werken aan wetgeving voor transparant, eerlijk en gedecentraliseerd bestuur. Ook "verlichting van de schuldenlast" staat op haar lijst. Simons wil verder werken aan "dingen die we echt belangrijk vinden: onderwijs, volksgezondheid en productie".

Door interne peilingen en informatie van externe bureaus weet president Chan Santokhi zeker dat zijn Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) als grootste gaat winnen. Er staat al een VHP-team klaar om te onderhandelen met mogelijke coalitiepartners, zei Santokhi.