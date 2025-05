GAZASTAD (ANP/AFP) - Twee medewerkers van het Rode Kruis zijn zaterdag in de Gazastrook gedood tijdens aanvallen op hun huis. Dat heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zondag bekendgemaakt.

"We zijn diepbedroefd door de dood van twee dierbare collega's", aldus het ICRC op Instagram. In het bericht op het sociale medium doet de hulporganisatie een hernieuwde 'dringende' oproep tot een staakt-het-vuren in het Palestijnse gebied.