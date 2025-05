Bol opent outdoorseizoen met jubileumzege op 400 meter horden

RABAT (ANP) - Atlete Femke Bol heeft haar eerste outdoorwedstrijd van het seizoen overtuigend gewonnen. In de Diamond League-wedstrijd van Rabat kwam ze op de 400 meter horden tot een tijd van 52,46, waarmee ze veruit de snelste was. Bol is regerend wereldkampioene en bezit met 50,95 seconden het Europese record.

Het was voor Bol de 25e zege op rij op de 400 meter horden in de Diamond League. Nummer 2 Andrenette Knight uit Jamaica was bijna anderhalve seconde langzamer dan de 25-jarige Amersfoortse.

Nadine Visser eindigde op de 100 meter horden in een tijd van 12,67 als tweede. De Nigeriaanse Tobi Amusan won in 12,45.