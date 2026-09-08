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Iran claimt onderschepping Amerikaanse onderwaterdrone

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 19:23
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TEHERAN (ANP/AFP) - Iran claimt dat het een Amerikaanse onderzeedrone in handen heeft gekregen. Het zou gaan om een hypermodern toestel.
"De marine van de Revolutionaire Garde (IRGC) heeft vandaag in alle vroegte, na een complexe inlichtingen- en militaire operatie bij de ingang van de Straat van Hormuz, een van de modernste onbemande en slimme onderzeeërs van het Amerikaanse 'terroristische leger' onderschept", aldus een verklaring van de Iraanse Revolutionaire Garde op de staatstelevisie.
Iraanse media berichten dat het toestel onder meer gebruikt kan worden om mijnen te detecteren en voor surveillance. De VS hebben nog niet bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan.
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