Bijna 60 aanhoudingen rondom Israël-manifestatie op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie donderdagavond op de Dam in Amsterdam. Dertien mensen werden aangehouden voor diverse strafbare feiten, waaronder het verstoren van een betoging, openlijke geweldpleging en vanwege de identificatieplicht. Een groep van ongeveer 45 mensen werd aangehouden omdat ze tegen de manifestatie demonstreerden terwijl dat op de Dam niet was toegestaan.

Een pro-Palestijnse tegendemonstratie was oorspronkelijk georganiseerd op de Dam, maar de gemeente verwees de betogers naar een alternatieve locatie. Bij een kort geding was de rechter het met dat besluit eens. Desondanks kwamen pro-Palestijnse betogers naar de Dam. Een aantal van hen liet vanaf de derde verdieping van een winkelpand een meterslange Palestijnse vlag afzakken.

De dertien mensen zitten nog vast; de grotere groep van ongeveer 45 mensen is al vrijgelaten, zegt een politiewoordvoerder. Voor allen is het aan het Openbaar Ministerie of ze verder vervolgd zullen worden.