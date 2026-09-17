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Van Gerwen verliest al in eerste ronde World Series of Darts

Sport
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 22:46
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AMSTERDAM (ANP) - Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De 37-jarige Nederlandse titelverdediger ging in de AFAS Live in Amsterdam met 6-5 onderuit tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.
Jermaine Wattimena, landgenoot van Van Gerwen, strandde eerder op donderdag eveneens in de eerste ronde tegen de Engelsman Luke Humphries. Die partij eindigde in 6-4.
Van Gerwen versloeg vorig jaar in de finale de Engelse wereldkampioen Luke Littler met 11-7. Het was de zesde keer dat de Brabander de World Series of Darts Finals op zijn naam schreef.
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