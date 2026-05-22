Bijna 750 vermoedelijke ebolagevallen in Congo, meldt WHO

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 13:56
GENÈVE (ANP/RTR) - In de Democratische Republiek Congo (DRC) is het aantal vermoedelijke ebolabesmettingen opgelopen naar bijna 750 en ligt het aantal verdachte overlijdens op 177, meldt Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij 82 personen is besmetting met ebola bevestigd. "Maar we weten dat de epidemie in de DRC veel groter is", aldus de topman op X.
De WHO stuurt extra personeel naar de provincie Ituri in Congo, het epicentrum van de ebola-uitbraak. Ghebreyesus noemt de situatie in het land "zeer zorgwekkend" en "geweld en onveiligheid" belemmeren volgens hem de bestrijding. Donderdag werden tenten voor ebolapatiënten in brand gestoken, omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd vrijgegeven. Nabestaanden geloofden niet dat hij aan ebola was overleden.
Naast Congo zijn er ook ebolagevallen in Oeganda vastgesteld. Volgens Ghebreyesus is de situatie in dat land stabiel, met twee bevestigde gevallen en een gerapporteerd sterfgeval.
