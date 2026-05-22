Van Essen stelt nieuw plan voor mestbeleid halfjaar uit

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Jaimi van Essen stelt zijn plan dat ervoor moet zorgen dat grond- en oppervlaktewater minder worden vervuild door mest met een halfjaar uit. De D66-bewindsman verschuift de deadline van 1 januari naar 1 juli 2027. Dat doet hij omdat hij de mestregels wil laten aansluiten op beleidsvoorstellen op het gebied van stikstof die hij over een paar weken bekend zal maken.

"Ik denk dat het heel verstandig is om te zorgen dat die dingen goed op elkaar afgestemd zijn", aldus de D66-bewindsman na afloop van de ministerraad.

Nederland moet door Europese afspraken elke vier jaar een plan maken met maatregelen om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn. Het verwachte achtste actieprogramma was al een keer uitgesteld door het vorige kabinet-Schoof, omdat bewindslieden het onderling niet eens werden. Van Essen heeft in Brussel laten weten dat het plan nu weer is uitgesteld. Tot het nieuwe plan van kracht wordt, blijft het huidige actieprogramma van kracht.