Journalist en cameraman De Marker weer terug in Nederland

HILVERSUM (ANP) - Journalist Gijs Sanders en zijn cameraman zijn weer in Nederland. Volgens het journalistieke platform De Marker gaat het "naar omstandigheden goed met hen". De twee deden verslag van de Global Sumud Flotilla, maar werden door Israël op internationale wateren opgepakt. Donderdag vlogen ze naar Turkije, voordat ze vrijdag weer naar Nederland gingen.

"Gijs en onze cameraman zijn weer thuis! Ons team heeft ze zojuist op Schiphol ontvangen", deelt het BNNVARA-programma op Instagram. "Naar omstandigheden gaat het goed met hen. In Istanbul zijn alle opvarenden onder andere door een medische check gegaan. Onze eerste zorg gaat nu uit naar de nazorg voor onze journalisten." In een begeleidend filmpje is te zien hoe Sanders bij aankomst op de luchthaven lachend wordt omhelsd.

BNNVARA liet eerder op de dag aan het ANP weten dat er psychologische hulp klaarstaat voor Sanders en zijn cameraman. De documentaire die Sanders voor De Marker maakt, wordt later gepubliceerd op het YouTubekanaal van het platform.

Een woordvoerder van de Nederlandse delegatie van de Global Sumud Flotilla laat weten dat de andere vier Nederlandse deelnemers aan het einde van de middag aankomen op Schiphol. De journalist en cameraman "hebben ervoor gekozen om een eerdere vlucht te nemen", aldus de woordvoerder, die daar eerder niet van op de hoogte was.