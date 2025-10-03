ECONOMIE
Kabinet zet voorrangsverbod statushouders bij huurwoning door

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 15:13
DEN HAAG (ANP) - Demissionair woonminister Mona Keijzer kan door met haar wetsvoorstel dat gemeenten verbiedt om statushouders met voorrang een sociale huurwoning toe te wijzen. De Raad van State noemde het discriminerend en in strijd met de Grondwet. Maar: "Ik kijk daar op een andere manier naar", aldus de bewindsvrouw van BBB, die zich nu gesteund weet door de ministerraad.
Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om statushouders - asielzoekers die te horen hebben gekregen dat zij mogen blijven - met voorrang een woning te geven. Zij kunnen zo voorkomen dat deze mensen juist helemaal niet aan een huis komen, omdat zij al op achterstand staan ten opzichte van anderen. Zonder dat die nadelige positie eerst wordt opgelost, botst het wetsvoorstel volgens de Raad van State met het gelijkheidsbeginsel.
Keijzer is het daar niet mee eens. Zij stelt vast dat gelijke behandeling voor de Raad van State betekent dat de uitkomst voor iedereen gelijk moet zijn. Zij wijst erop dat dit bijvoorbeeld in het onderwijs ook niet zo is, omdat nu eenmaal niet iedereen een gymnasiumdiploma haalt.
