Bijna alle Nederlandse F-16's overgedragen aan Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - De meeste van de 24 beloofde Nederlandse F-16's zijn in Oekraïne. "Bijna allemaal zijn ze overgedragen", aldus minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD). Aantallen wil hij niet noemen. Op "korte termijn" zullen ook de laatste vliegtuigen worden geleverd.

Brekelmans bracht woensdag een bezoek aan het Europees F-16 Trainingscentrum op de Roemeense vliegbasis Fetesti. Dat is met Nederlandse steun opgezet. Roemeense en Oekraïense vliegers trainen hier met F-16's die door Nederland beschikbaar zijn gesteld.

Nederland gaat ook helpen bij de oprichting van een opleidingscentrum voor onderhoudspersoneel voor F-16's. Vanaf de zomer worden in Fetesti de eerste technici getraind, zegt Brekelmans in een telefoongesprek. Honderden mensen worden hier de komende jaren opgeleid.

Met het leveren van de F-16's ben je nog niet klaar, zegt de minister. "Om ze in de lucht te houden is een enorme logistieke operatie." Goed getraind onderhoudspersoneel is daarbij volgens hem onmisbaar.