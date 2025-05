Dodental in Pakistan door aanvallen India stijgt tot boven de 30

ISLAMABAD (ANP) - Het dodental door de raketaanvallen van India op buurland Pakistan is opgelopen tot meer dan dertig. Het Pakistaanse leger heeft dat gemeld en gaf daarbij aan dat 57 mensen gewond zijn geraakt.

Premier Shehbaz Sharif zei op televisie dat India "de gevolgen zal moeten dragen" van zijn luchtaanvallen, die hij als "laf" omschreef. Verder prees de premier de moed van zijn land. Volgens de defensieminister zal de krijgsmacht alleen militaire doelen als vergelding aanvallen en geen burgerdoelen.

De aanvallen van India in de nacht van dinsdag op woensdag waren volgens de regering in New Delhi gericht op "terroristische infrastructuur". Het was een reactie op een aanslag in de regio Kasjmir van twee weken geleden. Pakistan zegt dat India onder meer een dam en twee moskeeën heeft aangevallen.