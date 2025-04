Bijna honderd brandweerlieden ingezet bij bosbrand Drunen

DRUNEN (ANP) - Bijna honderd brandweerlieden zijn bezig met het blussen van de grote bosbrand bij Drunen, melden de hulpdiensten. Tientallen hulpverleners en ondersteuners van andere diensten leveren ook een bijdrage. In totaal zijn volgens de veiligheidsregio zo'n 140 mensen betrokken bij het bestrijden van de brand aan de rand van de Brabantse plaats.

De brandweer is niet alleen met blusvoertuigen naar het gebied gegaan. Ook de 'handcrew' is uitgerukt. Dat is een specialistisch team dat met handgereedschap "brandstof" voor het vuur weghaalt, zodat het vuur tegengehouden kan worden. "Een handcrew komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen", legt de veiligheidsregio uit.

De brand brak zaterdagmiddag uit in het bosgebied aan de Kanaalweg en veroorzaakte dikke rookwolken, die van ver te zien waren. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De hulpdiensten hebben eerder op de dag met een NL-Alert iedereen opgeroepen het gebied te verlaten.