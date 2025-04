Tennissters lopen finaleronde mis na nederlaag in dubbelspel

DEN HAAG (ANP) - Het is de Nederlandse tennissters niet gelukt zich te kwalificeren voor de finaleronde van de Billie Jean King Cup. In de ontmoeting met Groot-Brittannië in de Haagse Sportcampus verloor het team van captain Elise Tamaëla het beslissende dubbelspel. Katie Boulter en Jodie Burrage waren duidelijk te sterk voor Suzan Lamens en Demi Schuurs: 6-2 6-2.

Nederland en Groot-Brittannië wonnen eerder deze week allebei van Duitsland, waardoor de onderlinge ontmoeting bepalend was voor de groepswinst. Eva Vedder verloor de eerste enkelpartij van Sonay Kartal (4-6 6-4 1-6), waarna Lamens de stand gelijktrok met een zege op Boulter (6-4 6-3).

Groot-Brittannië plaatste zich samen met de vijf andere groepswinnaars voor de BJK Cup Finals in september.