Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

Tijdens een avondwandeling met zijn acht maanden oude Amerikaanse Stafford Donna kreeg Kevin Hendriks de schrik van zijn leven. Op Landgoed Tongeren, bij Epe, stond opeens een wolf vlak achter hem te grommen en te springen.

“Plotseling keek Donna om, ik zag aan haar reactie dat er wat was. Ineens stond een wolf achter me, op anderhalve meter. Op het moment dat je in die gele ogen kijkt, heb je een besefmomentje”, zegt Hendriks tegen Omroep Gelderland.

Speels

Op een filmpje dat Kevin maakte is te zien hoe de wolf zich speels gedraagt. Toch vond wolvenkenner Dick Klees het opmerkelijk. “De wolf laat zich zakken en springt op. Dat is een uitnodiging om te spelen, ik zie er geen agressie in. En hij blijft heel geïnteresseerd, waarschijnlijk in de hond . De eigenaar wordt genegeerd. De wolf is veel te dichtbij.”

Volgens Klees is het gedrag nog niet gevaarlijk, maar kan het in de toekomst wel risico’s opleveren als een wolf zijn schuwheid verliest.

Goed gehandeld

Kevin schrok de wolf af door zich groot te maken, zijn armen te spreiden en harde geluiden te maken. Daarna liep de wolf hem nog een kwartier op afstand achterna. “Ik heb een grote tak gepakt, want ik laat mezelf of m’n hond niet aanvallen.” Klees vindt dat Kevin juist reageerde: “Op alle manieren moet je hem schrik aanjagen. Je moet aangeven dat je gevaarlijk bent.”

Onrust onder hondenbezitters

In de regio Epe en Heerde heerst inmiddels onrust. De afgelopen maand werd twee keer een hond van de schaapskudde Epe-Heerde aangevallen. Gemeenten hebben waarschuwingsborden geplaatst en vragen de provincie om maatregelen. Woensdagochtend voeren hondenbezitters actie voor het gemeentehuis in Epe: zij willen betere bescherming voor hun dieren.

Bekijk hieronder de beelden die Kevin heeft geschoten van het voorval, gedeeld door Omroep Gelderland op TikTok: