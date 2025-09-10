ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

Video
door Nina van der Linden
woensdag, 10 september 2025 om 11:11
e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d
Tijdens een avondwandeling met zijn acht maanden oude Amerikaanse Stafford Donna kreeg Kevin Hendriks de schrik van zijn leven. Op Landgoed Tongeren, bij Epe, stond opeens een wolf vlak achter hem te grommen en te springen.
“Plotseling keek Donna om, ik zag aan haar reactie dat er wat was. Ineens stond een wolf achter me, op anderhalve meter. Op het moment dat je in die gele ogen kijkt, heb je een besefmomentje”, zegt Hendriks tegen Omroep Gelderland.
Speels
Op een filmpje dat Kevin maakte is te zien hoe de wolf zich speels gedraagt. Toch vond wolvenkenner Dick Klees het opmerkelijk. “De wolf laat zich zakken en springt op. Dat is een uitnodiging om te spelen, ik zie er geen agressie in. En hij blijft heel geïnteresseerd, waarschijnlijk in de hond. De eigenaar wordt genegeerd. De wolf is veel te dichtbij.”
Volgens Klees is het gedrag nog niet gevaarlijk, maar kan het in de toekomst wel risico’s opleveren als een wolf zijn schuwheid verliest.
Goed gehandeld
Kevin schrok de wolf af door zich groot te maken, zijn armen te spreiden en harde geluiden te maken. Daarna liep de wolf hem nog een kwartier op afstand achterna. “Ik heb een grote tak gepakt, want ik laat mezelf of m’n hond niet aanvallen.” Klees vindt dat Kevin juist reageerde: “Op alle manieren moet je hem schrik aanjagen. Je moet aangeven dat je gevaarlijk bent.”
Onrust onder hondenbezitters
In de regio Epe en Heerde heerst inmiddels onrust. De afgelopen maand werd twee keer een hond van de schaapskudde Epe-Heerde aangevallen. Gemeenten hebben waarschuwingsborden geplaatst en vragen de provincie om maatregelen. Woensdagochtend voeren hondenbezitters actie voor het gemeentehuis in Epe: zij willen betere bescherming voor hun dieren.
Bekijk hieronder de beelden die Kevin heeft geschoten van het voorval, gedeeld door Omroep Gelderland op TikTok:
Bron: Omroep Gelderland

Lees ook

Acrobatische wolf drijft boer tot wanhoop: 'Slim dier'Acrobatische wolf drijft boer tot wanhoop: 'Slim dier'
Nog een bijtincident in de Utrechtse bossen; heeft wolf Bram weer toegehapt?Nog een bijtincident in de Utrechtse bossen; heeft wolf Bram weer toegehapt?
Slimme wolf die boeren steeds te slim af krijgt geen lof, maar wordt gedoodSlimme wolf die boeren steeds te slim af krijgt geen lof, maar wordt gedood
Tientallen mensen demonstreren tegen doodschieten van wolf BramTientallen mensen demonstreren tegen doodschieten van wolf Bram
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading