Oudste zoon Noorse prinses week vast

OSLO (ANP/RTR/DPA) - De van verkrachting verdachte oudste zoon van de Noorse prinses Mette-Marit komt nog niet vrij. De rechter besloot dat de 27-jarige Marius Borg Høiby een week in voorarrest kan blijven en geen bezoek mag ontvangen. De politie had gevraagd om twee weken detentie.

De autoriteiten arresteerden Høiby eerder deze week. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van twee vrouwen die niet in staat waren zich te verzetten. De advocaat van de twintiger zegt dat zijn cliënt onschuldig is. Er zou nog worden bekeken of beroep wordt aangetekend tegen het voorarrest.

Høiby kwam eerder ook al in aanraking met de politie na beschuldigingen van geweld tegen vrouwen. De zoon van de prinses heeft geen koninklijke titel. Kroonprins Haakon reageerde deze week vanuit Jamaica op de arrestatie van zijn stiefzoon. Hij sprak over ernstige beschuldigingen.