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Bikker: als kabinet zo doorgaat, gaan we een modderpoel in

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:02
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DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker waarschuwt dat het kabinet het eerst onderling eens moet worden, voordat het kan gaan onderhandelen met oppositiepartijen. "Als het kabinet zo doorgaat, gaan we met z'n allen de modderpoel in. Dat gun ik ons land niet. En dat gun ik ook alle ministers niet die hard werken om goede dingen voor elkaar te krijgen."
Bikker ziet dat "negen van de tien keer" als ministers die bij haar partij komen om te onderhandelen, het kabinet nog geen definitief plan heeft. "Als het kabinet het zelf niet eens is, wordt het minderheidskabinet wel een heel ingewikkeld verhaal."
De ChristenUnie is bereid om te onderhandelen over de begroting en de belastingen voor volgend jaar, herhaalt Bikker. "Maar word het eerst eens in het kabinet, dan kunnen we zaken doen."
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