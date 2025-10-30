Bikker blij met behoud derde zetel: ontzettend stevige prestatie

DEN HAAG (ANP) - Mirjam Bikker is "dankbaar en vrolijk wakker geworden", vertelde de ChristenUnie-leider bij de eerste fractievergadering na de uitslagenavond. Waar de partij woensdagavond "vreesde dat een derde zetel er niet in zat", bleek in de loop van de nacht dat de ChristenUnie haar derde zetel waarschijnlijk toch behoudt.

Bikker noemde dat, gezien wat er met andere "kleine partijen" is gebeurd, een "ontzettend stevige prestatie". Over de vraag of de partij een rol van betekenis kan spelen in een nieuwe coalitie past volgens haar bescheidenheid. Ze benadrukte dat de ChristenUnie een "constructieve partij" is, maar dat de grote partijen "aan zet" zijn.

Het is daarom volgens haar niet gepast dat de partij nu naar buiten treedt met wie ze wel of niet wil samenwerken. Wel herhaalde ze dat ze met partijen die aan artikel 23 willen rommelen - het grondwetsartikel over onderwijsvrijheid - niet in een coalitie stapt.