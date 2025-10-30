Israël maakt zich op voor overdracht van twee dode gijzelaars

JERUZALEM (ANP) - Israël zegt zich klaar te maken voor de overdracht van de stoffelijke overschotten van twee gijzelaars door Hamas. Dat meldt Haaretz. De overdracht moet plaatsvinden rond 15.00 uur Nederlandse tijd.

Dinsdag stelde Hamas de overdracht van een stoffelijk overschot van een gijzelaar nog uit, nadat Israël een reeks luchtaanvallen op Gaza had uitgevoerd. Dat zou toen gaan om een lijk dat was geborgen in een tunnel. Onduidelijk is of dat stoffelijk overschot deel uitmaakt van de overdracht die Israël nu verwacht.

Israël beschuldigde Hamas er dinsdag van het bergen van nog vermiste gijzelaars in scène te zetten. Het land zette de claim kracht bij door een video te delen waarop te zien zou zijn hoe een lichaam eerst wordt begraven, om vervolgens te worden opgegraven. Op de beelden is te zien hoe een wit voorwerp in een kuil wordt gestort.

Als Hamas inderdaad twee lichamen overdraagt, zouden dat het 16e en 17e lichaam zijn van de in totaal 28 terug te geven stoffelijke overschotten.