ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bikker: niet de uitslag waar wij op hadden gehoopt

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:30
anp291025391 1
AMERSFOORT (ANP) - "Laten we eerlijk zijn: dit is niet de uitslag waarop wij hadden gehoopt." Dat zei partijleider van de ChristenUnie Mirjam Bikker woensdagavond in haar speech na de exitpoll, waaruit bleek dat haar partij waarschijnlijk een zetel verliest. Bikker feliciteerde ook "de winnaars" D66, CDA en JA21 en wenste hen veel succes.
Bikker legde in haar toespraak vooral de nadruk op de "prachtige campagne" die de partij volgens haar gevoerd heeft. "Ik heb harten gezien van mensen die kloppen om op te staan voor het goede, die omzien naar mensen die nooit zullen gaan stemmen", aldus Bikker. "En dat, vrienden, is het hart van de ChristenUnie. Hoe ons zeteltal ook is, onze boodschap voor dit land is krachtiger omdat wij willen dienen. Niet schreeuwen, geen ophef, maar opbouwen."
De missie van de ChristenUnie om op plekken waar dat nodig is "iets te laten zien van Jezus' liefde" gaat door, zei Bikker. "Ook met twee zetels." Bikker bedankte verder alle mensen "die hebben gebeden thuis en die nog steeds dat verlangen hebben om op te staan voor het goede."
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading