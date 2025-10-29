Bikker: niet de uitslag waar wij op hadden gehoopt

AMERSFOORT (ANP) - "Laten we eerlijk zijn: dit is niet de uitslag waarop wij hadden gehoopt." Dat zei partijleider van de ChristenUnie Mirjam Bikker woensdagavond in haar speech na de exitpoll, waaruit bleek dat haar partij waarschijnlijk een zetel verliest. Bikker feliciteerde ook "de winnaars" D66, CDA en JA21 en wenste hen veel succes.

Bikker legde in haar toespraak vooral de nadruk op de "prachtige campagne" die de partij volgens haar gevoerd heeft. "Ik heb harten gezien van mensen die kloppen om op te staan voor het goede, die omzien naar mensen die nooit zullen gaan stemmen", aldus Bikker. "En dat, vrienden, is het hart van de ChristenUnie. Hoe ons zeteltal ook is, onze boodschap voor dit land is krachtiger omdat wij willen dienen. Niet schreeuwen, geen ophef, maar opbouwen."

De missie van de ChristenUnie om op plekken waar dat nodig is "iets te laten zien van Jezus' liefde" gaat door, zei Bikker. "Ook met twee zetels." Bikker bedankte verder alle mensen "die hebben gebeden thuis en die nog steeds dat verlangen hebben om op te staan voor het goede."