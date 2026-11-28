EDE (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker heeft regeringspartij VVD opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen. "De toekomst van Nederland is geen pokertafel", zei Bikker zaterdag op het congres van haar partij in Ede.

"Terwijl de VVD tegen het belastingplan stemde van haar eigen minister, nam de ChristenUnie verantwoordelijkheid", aldus Bikker. De liberale regeringspartij stemde tegen haar eigen belastingplan omdat coalitiepartners D66 en CDA een akkoord hadden gesloten met PRO over een 'miljonairsbelasting'.

Dat veroorzaakte grote woede bij de VVD en leidde tot dagenlang crisisoverleg tussen de drie coalitiepartijen. Hierna barstte binnen de VVD, die zaterdag ook een congres heeft, een discussie los over het leiderschap van Dilan Yeşilgöz.

Alles of niets

Door de onenigheid in de coalitie stond volgens Bikker de bestuurbaarheid van het land op het spel. "Vrienden van de VVD, maar ook vrienden van de coalitie, stop alsjeblieft met die eindeloze verdeeldheid." Volgens haar mag de kiezer meer verwachten van politici. "Dus laten we stoppen met vastzitten in het eigen gelijk."

Bikker ziet steeds meer een "soort alles-of-niets-mentaliteit" in politiek Den Haag. "Partijen willen de totempalen van hun verkiezingsprogramma in een dag realiseren. Alles of niets. En het is de triomf van de verschroeide aarde. De bijl aan de wortel van onze democratie."

Hoop

Toch zijn er ook "tekenen van hoop". Ze verwees naar de opstelling van 50PLUS, maar ook naar coalitiepartijen D66 en CDA die "over politieke scheidslijnen heen" zochten naar meerderheden voor het belastingplan.

De ChristenUnie trok tijdens de onderhandelingen over het belastingplan veel op met 50PLUS. Ze sleepten onder meer toezeggingen binnen op gebied van de zorg en ouderen.