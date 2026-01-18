ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bild: Duitse militairen op Groenland alweer weg

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 13:21
anp180126094 1
BERLIJN (ANP) - Een groep van vijftien Duitse militairen op Groenland vertrekt alweer na minder dan 48 uur op het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Dat meldt de Duitse krant Bild, die spreekt over een "stille en heimelijke" bliksemsnelle aftocht. De Duitsers zouden deel uitmaken van een verkenningsmissie van Europese landen om te kijken hoe Groenland beter kan worden verdedigd.
Volgens Bild kregen de militairen zondagochtend vanuit Berlijn het plotselinge bevel te vertrekken. Zaterdag was nog gemeld dat hun verblijf op Groenland langer dan gepland zou zijn. Het vertrek volgt zonder aankondiging, mededeling of iets anders. Alle geplande afspraken moesten haastig worden afgezegd.
De aftocht volgt een dag na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen landen die meedoen aan de missie. Trump wil het enorme eiland inlijven voor de Amerikaanse veiligheid. Denemarken zou volgens hem niet in staat zijn Groenland te beschermen tegen Russische en Chinese invloed.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading