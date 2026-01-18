Bild: Duitse militairen op Groenland alweer weg

BERLIJN (ANP) - Een groep van vijftien Duitse militairen op Groenland vertrekt alweer na minder dan 48 uur op het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Dat meldt de Duitse krant Bild, die spreekt over een "stille en heimelijke" bliksemsnelle aftocht. De Duitsers zouden deel uitmaken van een verkenningsmissie van Europese landen om te kijken hoe Groenland beter kan worden verdedigd.

Volgens Bild kregen de militairen zondagochtend vanuit Berlijn het plotselinge bevel te vertrekken. Zaterdag was nog gemeld dat hun verblijf op Groenland langer dan gepland zou zijn. Het vertrek volgt zonder aankondiging, mededeling of iets anders. Alle geplande afspraken moesten haastig worden afgezegd.

De aftocht volgt een dag na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen landen die meedoen aan de missie. Trump wil het enorme eiland inlijven voor de Amerikaanse veiligheid. Denemarken zou volgens hem niet in staat zijn Groenland te beschermen tegen Russische en Chinese invloed.