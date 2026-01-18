Alcaraz zonder setverlies naar tweede ronde Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zich zondag zonder grote problemen geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereldranglijst was in Melbourne in drie sets (6-3 7-6 (2) 6-2) te sterk voor de Australiër Adam Walton (26). Alcaraz speelt tegen de Duitser Yannick Hanfmann om een plek in de derde ronde.

Alcaraz (22) was een klasse beter dan de nummer 81 van de wereld. Hij had aan één break genoeg om de eerste set met 6-3 naar zich toe te trekken. In de tweede set moest een tiebreak de beslissing brengen. Die won Alcaraz met 7-2. Alcaraz brak Walton in de derde set twee keer.

Alcaraz brak eind vorig jaar met zijn coach Juan Carlos Ferrero, met wie hij zeven jaar succesvol had samengewerkt. De tennisser uit El Palmar wist onder leiding van Ferrero zes grandslamtoernooien te winnen. Alcaraz komt nu voor de vijfde keer uit op de Australian Open. De Spanjaard kwam in Melbourne nooit verder dan de kwartfinales.