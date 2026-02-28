Bill Clinton heeft alle vragen van onderzoekscommissie beantwoord

WASHINGTON (ANP/AFP) - De getuigenis van Bill Clinton voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden vrijdag was "zeer productief". Dat stelt de Republikeinse voorzitter van het comité, James Comer. De commissie ondervroeg de oud-president over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

"President Clinton heeft elke vraag beantwoord, of daar een poging toe gedaan", aldus Comer vrijdag. Zijn collega, de eveneens Republikeinse politica Nancy Mace, beweert echter dat er "enkele tegenstrijdigheden" in het betoog van Clinton zaten. Die zullen volgens haar duidelijk worden als de getuigenis openbaar wordt gemaakt.

Clinton, die een dag na zijn echtgenote Hillary getuigde, deelde net als zijn vrouw zijn openingsverklaring op sociale media. Daarin ontkende hij dat hij kennis had van de misstanden die Epstein beging. "Als ik ook maar enig idee had gehad van wat hij deed, zou ik hem zelf hebben aangegeven", aldus de 79-jarige, die van 1993 tot 2001 president van de VS was.