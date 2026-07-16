Binnenvaart blijft varen, maar planning lastiger door watertekort

ZWIJNDRECHT (ANP) - De binnenvaart blijft varen, maar de planning wordt door de droogte en lage waterstand lastiger. Dat zegt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het opschalen naar een feitelijk watertekort door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt niet direct voor nieuwe beperkingen.

De sector merkte al de gevolgen van de lage waterstand. Binnenvaartschippers kunnen door de lage waterstand minder lading per reis vervoeren. Daarnaast moeten ze voor sommige sluizen langer wachten omdat deze minder vaak worden bediend om water te besparen.

Dat zorgt ervoor dat er veel alertheid is in de sector, legt de woordvoerder uit. "Binnenvaartondernemers zijn voortdurend bezig met plannen, veilig varen en beoordelen wat met de actuele waterstanden en maatregelen nog mogelijk is."

Voor de binnenvaart zit de zorg vooral in de duur van de droogte en mogelijk nieuwe beperkingen. Branchevereniging KBN vraagt daarom om tijdige en duidelijke communicatie richting de scheepvaart.