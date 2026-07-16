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Parlement Oekraïne stemt in met nieuwe regering

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 17:04
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KYIV (ANP/DPA/RTR) - Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd. Dat gebeurde te midden van onrust over het ontslag van de populaire minister van Defensie Mychajlo Fedorov. De nieuwe ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken worden op een later moment voorgedragen door de president.
Onderminister van Economische Zaken Taras Vysotsky wordt minister van Landbouw, Vsevolod Tsjentsov wordt onderminister van Europese Integratie en Serhi Martsjenko behoudt zijn post als minister van Financiën.
Donderdag werd in Oekraïne geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov. Volgens secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zal de aanstelling van een nieuwe minister van Defensie waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de strategie van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Hij zegt een goede werkrelatie met Fedorov te hebben gehad en te verwachten dat dit met zijn opvolger ook weer het geval zal zijn. Volgens verschillende media is Ihor Klymenko zijn beoogde opvolger.
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