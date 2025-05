Biogas lekt bij afvalwaterzuivering in Leiden

LEIDEN (ANP) - Bij een afvalwaterzuivering aan de Voorschoterweg in Leiden lekt donderdagochtend biogas. De veiligheidsregio brengt momenteel in kaart waar het gas zich heen verspreidt en maakt een plan om de uitstroom te stoppen.

Biogas ontstaat bij het vergisten van rioolwater en wordt gebruikt voor stroomopwekking, legt de veiligheidsregio uit. Het gas lekt uit een overdrukbeveiliging van een opslagtank. Volgens de veiligheidsregio is de kans dat de tank door drukverhoging bezwijkt "verwaarloosbaar".

Het scheepvaartverkeer in het naastgelegen Rijn-Schiekanaal is stilgelegd. Ook de Vlietweg en het Delftse Jaagpad zijn afgesloten. Mensen die aan de Vlietweg wonen krijgen het advies om hun ramen en deuren te sluiten.

Ook in het Botlekgebied is een kleine lekkage geweest. Het gaat om een geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd, meldt de veiligheidsregio. Daardoor kunnen mensen in Spijkenisse en de omgeving ten zuiden daarvan een sterke gaslucht ruiken.