Trump-administratie wil Harvard-wetenschapper deporteren naar Rusland vanwege kikkerembryo's

Een Russische wetenschapper die al maanden in onzekerheid leeft over haar mogelijke uitzetting naar Rusland , ziet haar situatie verder verslechteren. Kseniia Petrova (30), onderzoekster aan Harvard , is door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor het smokkelen van biologische monsters: ze zou een doos met kikkerembryo’s illegaal van Parijs naar Amerika hebben vervoerd. Als ze wordt veroordeeld, riskeert ze tot 20 jaar cel en een boete van 250.000 dollar.

Petrova werd in februari gearresteerd op de luchthaven van Boston nadat ze terugkeerde van een vakantie in Frankrijk. Tijdens haar reis had ze een bezoek gebracht aan een gespecialiseerd laboratorium waar ze een pakket met wetenschappelijke monsters ontving: superfijne snedes van kikkerembryo’s voor haar onderzoek. Bij aankomst sloeg een speurhond aan bij haar bagage, waarna douaniers de monsters vonden in een schuimdoos.

Petrova ontkende in eerste instantie biologische materialen mee te hebben, maar gaf later toe dat ze de embryo’s niet had aangegeven. Volgens haar was dat geen opzet: “Ik wist niet dat ik ze moest aangeven. Ik probeerde niets te verbergen”, verklaarde ze vorige maand vanuit het ICE-detentiecentrum in Louisiana.

Angst voor vervolging

De zaak heeft inmiddels ook een politieke lading gekregen. Petrova vluchtte uit Rusland na de invasie van Oekraïne in 2022, uit vrees voor vervolging vanwege haar anti-oorlogsstandpunt. “Als ik terugga, ben ik bang dat ik word opgesloten vanwege mijn politieke overtuiging”, zei ze.

Haar mentor aan Harvard, professor Leon Peshkin, noemt de zaak overtrokken: “De monsters waren totaal ongevaarlijk. In het ergste geval had ze een waarschuwing of een boete van 500 dollar moeten krijgen.”

Wetenschappelijke wereld kijkt bezorgd toe

De aanklacht tegen Petrova wekt onrust binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Sommigen vrezen dat dit soort incidenten buitenlandse onderzoekers kan afschrikken. “Het misverstand leeft dat buitenlandse wetenschappers bevoorrecht zijn. Het tegenovergestelde is waar”, aldus Peshkin. “Ze brengen expertise mee en verrijken de Amerikaanse wetenschap.”

Harvard verklaarde dat het de zaak nauwlettend volgt. Petrova wacht nog steeds op de uitkomst van haar asielaanvraag. Ondertussen blijft de dreiging van deportatie en een lange celstraf boven haar hoofd hangen.