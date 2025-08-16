Bioscoopsucces The North passeert in twee weken 50.000 bezoekers

AMSTERDAM (ANP) - De wandelfilm The North heeft in twee weken tijd meer dan 50.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Gusto Entertainment zaterdag gemeld. Daarmee is het de best bezochte Nederlandse arthousefilm van 2025. Deze titel stond op naam van de film Alpha, die in totaal 28.000 bezoekers trok.

De film van regisseur Bart Schrijver volgt twee vrienden die 600 kilometer door de Schotse Hooglanden trekken, op zoek naar verbinding met de natuur, elkaar en zichzelf. De cast en crew draaiden de film in vijf weken tijd voor een bescheiden budget van 75.000 euro. The North is nu na een aantal grote Engelstalige blockbusters, zoals de horrorfilm Weapons en dino-sequel Jurassic World Rebirth, de best bezochte film in de Nederlandse bioscopen.

Het succes van The North leidde ertoe dat het aantal zalen waar de film te zien is de afgelopen week werd verdubbeld. De wandelfilm was eerst te zien in 52 theaters. Dat aantal is deze week verdubbeld tot honderd zalen. De komende week wordt dit nog uitgebreid naar bijna 150 Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen in The North worden gespeeld door de Nederlandse acteur Bart Harder en de Spanjaard Carles Pulido.