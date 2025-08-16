ECONOMIE
Tennisser Zverev halvefinalist masterstoernooi Cincinnati

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 8:58
CINCINNATI (ANP/DPA) - Ademhalingsproblemen hebben Alexander Zverev er niet van weerhouden de halve finales te bereiken op het masterstoernooi van Cincinnati. De Duitse tennisser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in twee sets (6-2 6-2) en neemt het nu op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. In de andere halve finale staan de Italiaan Jannik Sinner en de Franse verrassing Térence Atmane.
Zverev (28) moest vroeg in de tweede set vragen om medische assistentie, waarna een dokter en fysiotherapeut de baan op kwamen. De Duitser verklaarde later dat zijn problemen wellicht te maken hadden met de hitte en de luchtvochtigheid in Cincinnati. Het ongemak had weinig invloed op het spel van de nummer 3 van de wereld, die in 77 minuten afrekende met de Amerikaan. Shelton, als zesde gerangschikt op de wereldranglijst, kon zijn frustraties niet verbergen.
Alcaraz had eerder in drie sets de Rus Andrej Roeblev verslagen: 6-3 4-6 7-5.
