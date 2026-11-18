Je hebt waarschijnlijk al een verlanglijstje voor Black Friday . Op 27 november is het zover, en de webwinkels staan nu al vol met ‘Topdeals’, ‘Onweerstaanbiedingen’ en Black Friday-banners. Lijkt dat goedkoper? Daar zeggen zulke labels helemaal niets over.

Bij Coolblue, Wehkamp, Bemmel & Kroon en Keukenloods vond de Consumentenbond per winkel tientallen aanbiedingen waarvan de prijs niet omlaag was gegaan. Soms was de prijs vlak voor de ‘korting’ juist nog even verhoogd. De bond deed het onderzoek samen met ConsumentenClaim en publiceerde de uitkomst woensdag.

Een printer die eerder €10 goedkoper was

Het duidelijkste voorbeeld komt van Coolblue. Tijdens de Onweerstaanbiedingen, die volgens de eigen site van 21 september tot en met 4 oktober liepen, stond een printer te koop voor €249. Volgens de Consumentenbond kostte die printer al weken vóór de actie precies hetzelfde. Een tijd daarvoor was hij zelfs €10 goedkoper.

Ook bij Black Friday zag de bond het misgaan. Coolblue zegt in reclames dat het korting geeft op heel veel producten. Een vaatwasser kostte eerst €649, ging daarna omhoog naar €669 en zakte toen terug naar €649. Coolblue presenteert dat als Black Friday-deal. Vóór de tijdelijke verhoging was de machine dus net zo duur. Ondanks herhaalde verzoeken reageerde Coolblue niet op de bevindingen, schrijft de bond.

Van doorgestreepte prijs naar actielabel

Sinds mei houdt de Consumentenbond de aanbiedingen bij van grote webwinkels als Amazon, Bol, Coolblue, Wehkamp en MediaMarkt, en van een paar kleinere winkels. Tijdens verschillende acties volgde de bond onder meer de prijzen van airfryers, printers en wasmachines.

Volgens de bond lokten winkels klanten vroeger vooral met nepkortingen en misleidende doorgestreepte prijzen. Nu gebruiken ze steeds vaker actienamen die voordeel beloven zonder een van-prijs te noemen. Wehkamp heeft de Wannahave Days, Bemmel & Kroon de Topdeals en Keukenloods de Prijzenparade.

Wehkamp adverteert tijdens de Wannahave Days en Black Friday met kortingen tot 50 procent. Toch vond de bond een airfryer die daarvoor al even duur was. Wehkamp antwoordde dat het regelmatig acties houdt waarin het meer dan 10.000 artikelen aanprijst. Veel andere winkels lieten weten dat hun acties vooral om scherp geprijsde producten draaien en niet zozeer om afprijzingen.

Een actielabel is dus geen korting.

Amazon blijft de uitzondering

Echte nepkortingen kwamen de onderzoekers minder vaak tegen. Volgens de bond houden veel webwinkels zich inmiddels beter aan de regels, met één grote uitzondering: Amazon. Daar telde de bond tussen mei en oktober honderden nepaanbiedingen. In juli stuurde de Consumentenbond Amazon nog een sommatie, maar het platform past zijn prijsbeleid voorlopig niet aan.

Bol kreeg in juli dezelfde brief. Bij Amazon klopten toen 46 van de 113 onderzochte aanbiedingen niet, bij Bol 62 van de 210. Bol heeft na herhaald aandringen veel misleidende kortingsvermeldingen aangepast.

Wat zegt de regel?

Zet een winkel een doorgestreepte prijs of kortingspercentage bij een product, dan moet die van-prijs de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen zijn. Die regel bestaat al langer. Een label als ‘Onweerstaanbieding’ noemt geen van-prijs. Volgens de bond zoeken winkels zo de grenzen van de kortingsregels op, waardoor je een echte aanbieding moeilijk herkent.

Zo check je een Black Friday-deal

Kijk niet naar het label, maar naar de prijs: wat kostte het product de afgelopen 30 dagen?

Klik vanuit een prijsvergelijker door naar meerdere webwinkels en controleer de prijs bij de winkel zelf.

Laat je niet opjagen: Black Friday-acties spelen vaak in op tijdsdruk.

Twijfel je over een aanbieding? Die kun je melden bij het meldpunt van de Consumentenbond.

De Consumentenbond zegt dat hij de winkels blijft volgen. Samen met ConsumentenClaim sluit de bond verdere stappen niet uit. Eerder bracht WEL het bericht ‘Groep organisaties waarschuwt voor onbetrouwbare webwinkels’, over malafide webshops. Dit onderzoek gaat over iets anders: gewone, bekende winkels die je met een label een voordeel laten zien dat er niet is.