Blijvend Applaus Prijs voor Hans Croiset

AMSTERDAM (ANP) - Hans Croiset krijgt dit jaar de Blijvend Applaus Prijs. De theatermaker ontvangt de oeuvreprijs op 9 november tijdens een feestelijke uitreiking in De Kleine Komedie in Amsterdam, maakte de stichting achter de prijs dinsdag bekend.

Volgens de jury is het zeer terecht dat de 89-jarige Croiset de prijs krijgt. De Nederlandse acteur, regisseur en schrijver maakte in 1953 zijn debuut bij het Rotterdams Toneel. Hij was ook onder meer artistiek leider van Toneelgroep Theater en won twee keer de Louis d'Or. Croiset leek in 2022 zijn laatste voorstelling te hebben gespeeld, maar volgend jaar staat hij weer op het toneel met Anne Wil Blankers in het toneelstuk Liefdesbrieven.

De Blijvend Applaus Prijs wordt dit jaar voor de 24e keer uitgereikt en is voor het oeuvre van een podiumkunstenaar "die inmiddels een rijke en gevarieerde carrière achter zich heeft liggen". De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een geldbedrag van 7500 euro. In het verleden ging de prijs naar onder anderen Willeke Alberti, Herman Finkers, Paul van Vliet en Jenny Arean.