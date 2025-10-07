Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Decennialang hebben fitnessguru's en gezondheidsexperts ons verteld dat sterke buikspieren de sleutel zijn tot een gezonde rug en een strak lichaam. Maar recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat veel van wat we denken te weten over buikspieren simpelweg onjuist is.

Mythe 1: Buikspieren trainen verlicht rugpijn

Het is een hardnekkig misverstand dat het trainen van je buikspieren rugpijn kan verlichten. Onderzoek wijst echter uit dat geïsoleerde buikspieroefeningen zoals crunches en sit-ups nauwelijks effect hebben op chronische rugpijn. Sterker nog, deze oefeningen kunnen de druk op je wervelkolom verhogen en rugklachten zelfs verergeren.

Wat wel helpt? Compound oefeningen die je hele core activeren, zoals deadlifts, squats en planks. Deze oefeningen trainen de samenwerking tussen verschillende spiergroepen en verbeteren je houding en stabiliteit.

Mythe 2: Je kunt buikvet wegtrainen met crunches

Dit is waarschijnlijk de meest hardnekkige mythe in de fitnesswereld. Geen enkele hoeveelheid crunches zal je buikvet doen smelten. Vetverbranding werkt niet lokaal - je lichaam bepaalt zelf waar het vet verbrandt, en dat kun je niet beïnvloeden door bepaalde lichaamsdelen te trainen.

Zichtbare buikspieren zijn 80% voeding en 20% training. Een gezond dieet met een calorietekort is essentieel om je lichaamsvetpercentage te verlagen en je buikspieren zichtbaar te maken

Mythe 3: Buikspieren moet je dagelijks trainen

Je buikspieren zijn net als elke andere spiergroep: ze hebben rust nodig om te herstellen en te groeien. Dagelijks trainen kan leiden tot overbelasting en verminderde prestaties.

Experts bevelen aan om je core 2-3 keer per week te trainen met voldoende rustdagen ertussen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.

Mythe 4: Een sixpack betekent een gezonde core

Zichtbare buikspieren zijn geen indicator van core-kracht of functionaliteit. Je kunt een laag vetpercentage hebben en zwakke core-stabiliteit, of andersom.

Echte core-kracht meet je aan functionele bewegingen: kun je zware gewichten tillen met goede vorm? Blijft je rug stabiel tijdens dynamische bewegingen? Dit zijn betere indicatoren dan esthetiek alleen.

Wat werkt wel?

In plaats van eindeloze crunches, focus op:

Compound oefeningen die je hele lichaam activeren

Anti-rotatie oefeningen zoals Pallof presses

Stabiliteitswerk zoals plankvariaties

Ademhalingsoefeningen om je diepe core-spieren te activeren

