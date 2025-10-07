Thunberg over Trump: hij heeft problemen met woedebeheersing

Activist Greta Thunberg stelt dat de Amerikaanse president Donald Trump "ook" problemen heeft met woedebeheersing, nadat hij had gezegd dat "onruststoker" Thunberg daarmee kampt. Trump heeft zich vaker negatief uitgelaten over de Zweedse.

"Ik heb gehoord dat Trump weer zijn zeer lovende mening over mijn karakter heeft geuit", verklaart Thunberg sarcastisch. Ze zegt zijn bezorgdheid over haar "mentale gezondheid te waarderen". Ze richt zich ook direct tot Trump: "Ik zou graag aanbevelingen ontvangen over hoe om te gaan met deze zogenaamde 'woedebeheersingsproblemen', aangezien jij - te oordelen naar je indrukwekkende staat van dienst - er ook last van lijkt te hebben."

De 22-jarige Thunberg werd maandag door Israël uitgezet, nadat ze opnieuw had geprobeerd Gaza met een hulpvloot te bereiken. Trump verklaarde daarna dat Thunberg "niet langer geïnteresseerd is in klimaat" en ze naar een dokter moet. "Ze is jong en ze is zo boos, zo gek. Ze is gewoon een onruststoker."