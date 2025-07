Bloedhete herdenking slavernijverleden afgelopen

AMSTERDAM (ANP) - Onder bloedhete omstandigheden is in het Oosterpark in Amsterdam het trans-Atlantische slavernijverleden herdacht. Honderden mensen, sommigen in traditionele kleding, waren ondanks de hitte naar het park gekomen om de nationale herdenking bij te wonen. Die was ook te volgen op grote schermen.

Er werd extra water uitgedeeld en er waren paraplu's voor extra schaduw. Ook waren er op meerdere plekken ijsjes te koop. Een deel van de bezoekers vertrok al voor het einde van de ceremonie vanwege de warmte.

Twee mensen raakten onwel tijdens de herdenking, laat de producent weten. "Ze waren korte tijd door de hitte bevangen, maar zijn gelukkig nu allebei weer fit", zegt hij. "De hitte was een grote zorg voor ons en de aanleiding om de herdenking te vervroegen. Gelukkig is iedereen weer op de been." De twee onwel geworden mensen konden snel terecht bij EHBO'ers, van wie er in verband met de hitte extra waren ingezet.

Borden

Onder anderen demissionair premier Dick Schoof sprak op de ceremonie. Tijdens zijn toespraak was boegeroep te horen en werden er protestbordjes omhooggehouden met "Stop de genocide" en "Herstel nu. 1 juli vrij."

In het publiek waren meer borden te zien, met teksten als "Koning Willem-Alexander, waar zijn onze herstelbetalingen?", "Stop met praten, begin met betalen!" en "Geen stilte na excuses".

Keti Koti Festival

In 2023 bood koning Willem-Alexander op 1 juli excuses aan voor de rol van Nederland in de slavernij. Een half jaar eerder had toenmalig premier Mark Rutte dat gedaan. Beiden zeiden bij die excuses dat er geen punt achter wordt gezet, maar een komma. Daarmee bedoelden ze dat er nog veel meer gedaan moet worden dan alleen excuses aanbieden.

Ook burgemeester Femke Halsema sprak dinsdag op de herdenking, net als voormalig minister-president van Sint-Maarten, Silveria Jacobs. Er werden kransen gelegd bij het slavernijmonument en in het park werd een minuut stilte gehouden.

Op het Museumplein, een paar kilometer van het Oosterpark, is het Keti Koti Festival gaande. Er zijn verschillende muzikale optredens, panelgesprekken en debatten te volgen. Het festival duurt nog tot 23.00 uur.