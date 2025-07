Meerdere natuurbranden uitgebroken

REUSEL (ANP) - Op meerdere locaties zijn dinsdagmiddag natuurbranden uitgebroken. Het gaat onder meer om Oss in Brabant en Heerde op de Veluwe.

In Oss woedt een brand in een weiland aan de Suggelaarsestraat. "Er zijn meerdere vuurhaarden. Vanwege de droogte en het risico op uitbreiding zijn meerdere eenheden ter plaatse", laat de brandweer weten.

In Heerde in het noorden van Gelderland woedt een brand aan de Heideweg. Volgens de veiligheidsregio is de locatie moeilijk te bereiken. Een woordvoerder heeft nog geen zicht op hoe groot de brand is.

Ook net over de grens bij het Brabantse Reusel was een natuurbrand. Eenheden uit Nederland en de brandweer uit België hebben die geblust.