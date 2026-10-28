Blok Netanyahu blijft na tellen 85 procent van de stemmen aan kop

JERUZALEM (ANP) - Het blok van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat na het tellen van 84,5 procent van de stemmen nog altijd aan kop, aldus nieuwssite Times of Israel. Maar de regeringspartijen lijken niet af te stevenen op een meerderheid.

Het blok van Netanyahu, bestaande uit zijn partij Likoed maar ook twee extreemrechtse partijen, staat nu op 54 zetels. Er zijn 61 zetels nodig voor een meerderheid in de Knesset.

De verenigde oppositie staat volgens deze voorlopige uitslag op 49 zetels. De zogenoemde Arabische partijen, die opkomen voor de Palestijnen, staan op 17 zetels. Dat betekent dat er een meerderheid tegen Netanyahu is, maar dan zal het oppositieblok van Gadi Eisenkot wel moeten samenwerken met de Arabische partijen.

Likoed is wel de grootste partij, met 27 zetels, vijf meer dan rivaal Yashar. De twee extremistische partijen uit Netanyahu's coalitie lijken ongeveer net zoveel zetels te halen als bij de vorige verkiezingen.