Vollering wint en pakt geel in voorlaatste etappe Tour de France

Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en heeft de gele trui overgenomen van de Poolse Kasia Niewiadoma. De Nederlandse renster van FDJ United-Suez plaatste in de slotfase van de overwegend vlakke etappe naar Nice een aanval waarmee ze Niewiadoma achter zich wist te laten. Op 17 seconden van Vollering werd Elisa Longo Borghini tweede, voor Niewiadoma.

De achtste etappe van Sisteron naar Nice over 171,9 kilometer was de langste van deze editie van de Tour de France Femmes. Na een lange aanloop wachtte een venijnige finale met een paar korte beklimmingen.