Van Weel: missie bij Groenland kan rust brengen in relatie met VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 21:35
DEN HAAG (ANP) - Nederland staat positief tegenover een eventuele bijdrage aan een NAVO-missie in het poolgebied rond Groenland. Volgens minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) kan Nederland "op die manier bijdragen aan een stukje ontspanning in de relatie die wij zo belangrijk vinden, namelijk die tussen de Verenigde Staten en de Europese NAVO-bondgenoten".
Het is nog te vroeg om te zeggen hoe die bijdrage eruit komt te zien, zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Er is nog geen officieel besluit genomen over een NAVO-missie in het arctisch gebied. De Verenigde Staten zijn bezorgd over de veiligheid in deze regio en president Donald Trump heeft al gedreigd Groenland af te nemen van de Denen.
Van Weel zei dat tornen aan de territoriale integriteit en zelfbeschikking van Groenland en Denemarken onbespreekbaar is. CDA'er Derk Boswijk diende dinsdag een motie in, gesteund door elf andere partijen, waarin het kabinet wordt opgeroepen om Denemarken "politiek en diplomatiek te steunen waar het de status en positie van Groenland betreft".
