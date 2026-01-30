Blue Origin pauzeert toeristische reizen naar de ruimte

WASHINGTON (ANP/RTR) - Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, heeft vrijdag aangekondigd vluchten met het New Shepard-raketprogramma te pauzeren. Dat doet het bedrijf om zich te richten op het maanlandingsprogramma in samenwerking met NASA.

New Shepard is sinds 2021 de belangrijkste raket voor ruimtetoerisme. Onder anderen zangeres Katy Perry maakte hierin een vlucht richting de ruimte. De toeristische vluchten worden minimaal twee jaar opgeschort, om versneld te kunnen werken aan een maanlander en andere technologieën.

De New Shepard-raket heeft de afgelopen jaren meer dan negentig mensen naar de rand van de ruimte gebracht, waar zij korte periodes van gewichtsloosheid konden ervaren. Aan boord van de eerste vlucht in 2021 zat ook de toen 18-jarige Nederlander Oliver Daemen. Hij is de jongste persoon die ooit in de ruimte is geweest.