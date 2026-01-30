ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Blue Origin pauzeert toeristische reizen naar de ruimte

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 22:14
anp300126258 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, heeft vrijdag aangekondigd vluchten met het New Shepard-raketprogramma te pauzeren. Dat doet het bedrijf om zich te richten op het maanlandingsprogramma in samenwerking met NASA.
New Shepard is sinds 2021 de belangrijkste raket voor ruimtetoerisme. Onder anderen zangeres Katy Perry maakte hierin een vlucht richting de ruimte. De toeristische vluchten worden minimaal twee jaar opgeschort, om versneld te kunnen werken aan een maanlander en andere technologieën.
De New Shepard-raket heeft de afgelopen jaren meer dan negentig mensen naar de rand van de ruimte gebracht, waar zij korte periodes van gewichtsloosheid konden ervaren. Aan boord van de eerste vlucht in 2021 zat ook de toen 18-jarige Nederlander Oliver Daemen. Hij is de jongste persoon die ooit in de ruimte is geweest.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Loading