Wall Street sluit met verlies, Apple licht hoger na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met rode cijfers de handelsweek uitgegaan. Apple stond in de belangstelling na publicatie van cijfers. Daarnaast maakte president Donald Trump bekend dat hij Kevin Warsh voordraagt als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Warsh zou dan opvolger worden van Jerome Powell bij de Federal Reserve.

Apple steeg 0,4 procent, na een recordomzet van 143,8 miljard dollar in het afgelopen kwartaal dankzij een zeer sterke verkoop van de nieuwe iPhone 17. Topman Tim Cook sprak van een "ongekende vraag" naar de iPhone. Apple waarschuwde wel dat de stijgende prijzen van geheugenchips de winstgevendheid onder druk zetten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 48.892,47 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 6939,03 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,9 procent tot 23.461,82 punten.

ExxonMobil

Powells termijn loopt in mei af. Warsh was van 2006 tot 2011 Fed-gouverneur en heeft Trump geadviseerd over economisch beleid. In 2017 passeerde Trump Warsh nog voor de hoogste functie bij de Fed. Trump koos toen voor Powell.

Daarnaast kwamen nog cijfers van de grote oliemaatschappijen ExxonMobil (plus 0,6 procent) en Chevron (plus 3,3 procent). Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer de producent van verzorgingsmiddelen Colgate-Palmolive (plus 6 procent), telecomconcern Verizon Communications (plus 12 procent) en creditcardmaatschappij American Express die 1,7 procent aan waarde verloor.

Goudprijs

De goudprijs ging flink omlaag na de zeer sterke opmars. Goudproducenten als Barrick Mining en Newmont daalden tot 12 procent. Ook de zilverprijs liet een stevige daling zien.

Roblox zakte 13 procent. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt Roblox vanwege de risico's die minderjarige gebruikers in de Europese Unie mogelijk lopen op het gameplatform. De ACM wil nagaan of Roblox genoeg doet om kinderen te beschermen, onder andere tegen seksueel getinte spellen en kwaadwillenden.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in december sterker zijn gestegen dan verwacht. Dat wakkerde de zorgen over de inflatie weer aan omdat producenten die hogere prijzen kunnen doorberekenen aan afnemers.