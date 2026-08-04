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Blushelikopter weer ingezet bij natuurbrand Limburg

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 9:40
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OOSTROM (ANP) - Een blushelikopter van Defensie vliegt weer boven het gebied van de natuurbrand in Limburg, ziet een ANP-verslaggever. Aanvankelijk zou de helikopter rond 07.00 uur gaan vliegen, maar dat werd zo'n anderhalf uur later. De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle.
Maandag werden ook blushelikopters ingezet. Het gaat om Chinook-transporthelikopters met daaronder een waterzak met ongeveer 7600 liter water. De veiligheidsregio sprak maandag over drie blushelikopters, maar Defensie meldt dat er twee Chinooks bij de natuurbrand actief zijn geweest. Dinsdagochtend wordt vooralsnog één helikopter ingezet.
Net als afgelopen nacht zijn de komende uren 250 tot 300 brandweermensen aan het werk om het vuur te blussen. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen.
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