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Burgerdoden gemeld op de Krim nadat militair vuur opent

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 04 augustus 2026 om 9:53
bijgewerkt om dinsdag, 04 augustus 2026 om 9:55
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 Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen toen een militair het vuur opende op de Krim. Dat meldt de gouverneur van het door Rusland geannexeerde schiereiland, die zegt dat de schutter is aangehouden.
"Volgens de eerste berichten heeft een militair het vuur geopend op zijn medemilitairen, waarbij een persoon om het leven kwam", aldus gouverneur Michaïl Razvozjajev op Telegram. "Daarna doodde hij drie burgers."
De omgekomen burgers zijn volgens de gouverneur twee mannen van 71 en 59 en een vrouw van 64. Hij spreekt over een tragedie in Sebastopol, maar treedt niet in detail over waarom er is geschoten en wat de nationaliteit is van de schutter.
De Krim is voor de Russische krijgsmacht een belangrijke militaire uitvalsbasis tijdens de oorlog in Oekraïne. Rusland annexeerde het schiereiland in 2014.
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