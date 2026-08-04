Zes tips om van die knallende kuitkramp af te komen

Het is drie uur 's nachts. Je slaapt heerlijk, tot je met een schreeuw wakker schiet omdat je kuit in een ijzeren greep wordt geknepen. Herkenbaar? Je bent bepaald niet de enige. Spierkramp, en dan vooral die beruchte nachtelijke kuitkramp, treft bijna iedereen weleens. En juist omdat hij zo onverwacht toeslaat, weet niemand ooit meteen wat te doen. Wij zochten het voor je uit. Met deze zes tips ben je er (bijna) voorgoed vanaf.

Wat is kramp eigenlijk?

Kramp ontstaat wanneer een spier zich plotseling en onwillekeurig samentrekt, en dat gewoon niet meer loslaat. Vaak gebeurt dat 's nachts in je kuiten of voeten, precies op het moment dat je spieren juist zouden moeten ontspannen. Vervelend genoeg weet de wetenschap niet altijd exact waarom — vermoeidheid, uitdroging, een tekort aan mineralen en te lang in dezelfde houding liggen, worden allemaal als boosdoeners genoemd. Gelukkig kun je zelf best veel doen om de kans te verkleinen. Én om er sneller vanaf te zijn als het toch gebeurt.

1. Trek je tenen naar je toe

Dé eerste-hulp-truc die iedereen zou moeten kennen. Voel je de kramp opkomen? Trek dan je tenen zo ver mogelijk naar je scheenbeen toe, in plaats van je voet gestrekt te houden. Dit rekt precies de spier die vastzit en breekt de kramp vaak al binnen enkele seconden.

2. Ga staan en 'loop hem eruit'

Klinkt gek midden in de nacht, maar het werkt: sta op en zet je volle gewicht op de aangedane voet. Door de spier onder belasting te rekken, dwing je hem sneller te ontspannen dan wanneer je blijft liggen kreunen van de pijn.

3. Drink overdag genoeg water

Een groot deel van nachtelijke kramp hangt samen met lichte uitdroging. Vooral op warme dagen, na alcohol, koffie of intensief sporten ben je vaker vochtarm dan je denkt. Zorg dat je gedurende de dag verspreid voldoende drinkt, in plaats van alles 's avonds in te halen.

4. Let op magnesium en kalium

Een tekort aan mineralen als magnesium, kalium en calcium wordt vaak in verband gebracht met kramp. Bananen, noten, volkoren producten, spinazie en peulvruchten zitten er van nature vol mee. Twijfel je of je genoeg binnenkrijgt? Een gesprek met je huisarts of apotheker over eventuele supplementen kan geen kwaad.

5. Masseer en warm de spier op

Een kramp die niet meteen wegtrekt, reageert vaak goed op zachtjes masseren en kneden van de spier, eventueel met een kruik of warm kompres erbij. De warmte zorgt voor meer doorbloeding, waardoor de spier makkelijker ontspant.

6. Rek je kuiten voor het slapengaan

Voorkomen is beter dan genezen: doe elke avond voordat je onder de wol kruipt een korte kuitstretch. Ga met je handen tegen een muur staan, zet één been achter je met een gestrekte knie en duw je hiel richting de vloer. Twintig tot dertig seconden per been is al genoeg om je spieren losser en minder kramp-gevoelig te maken.

Blijft de kramp aanhouden, heb je hem opvallend vaak, of gaat hij gepaard met zwelling of een rode, warme huid? Dan is het verstandig om even bij de huisarts langs te gaan. Soms zit er een andere oorzaak achter die verdere uitleg verdient.