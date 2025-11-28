Aantal mensen dat van een bijstandsuitkering moeten leven opnieuw gestegen

Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering is in het derde kwartaal opnieuw gestegen. Vooral de groep jongeren in de bijstand groeide, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal hadden eind september 408.000 mensen een bijstandsuitkering, waar mensen recht op hebben als ze te weinig inkomen of vermogen hebben om van te leven. Dat is een stijging van 1,2 procent vergeleken met dezelfde periode in 2024.

Bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar steeg het aantal personen in de bijstand met 5,5 procent. Onder 27- tot 45-jarigen ziet het CBS ook een lichte stijging van het aantal bijstandsontvangers. Bij 45-plussers bleef het aantal gelijk.

Sinds de tweede helft van 2023 groeit de groep met een bijstandsuitkering. Tot die tijd was er juist sprake van een daling. Volgens het CBS ontvangen nog wel minder mensen een bijstandsuitkering dan tijdens de piek aan het begin van 2021. Toen zorgde de coronapandemie nog voor veel economische problemen, omdat bijvoorbeeld cafés en winkels lange tijd dicht moesten en evenementen niet doorgingen.